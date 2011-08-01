Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar kullanıcı fotoğrafı değiştirmek". Sahip olduğunuz MAC bilgisayarınızı daha da kişisel bir hâle getirmek istiyorsanız, örnek olarak, profil fotoğrafınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Dilerseniz bir profil fotoğrafı yükleyebilir veya mevcut olan fotoğraflar arasından da seçim yapabilirsiniz. Apple MAC profil fotoğrafı değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Apple MAC Bilgisayar Kullanıcı Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne girelim.

2) Kullanıcılar ve Gruplar adlı butona tıklıyoruz.

3) Mevcut profilinizin üzerine tıklayınız.

4) Saptanmışlar bölümünden seçim yapabilmektesiniz.

Sonuç olarak ise bu içeriğimizde sizlerle, MAC profil fotoğrafı değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Bilgisayarınızı kendinize özel, kişisel bir hâle getirmek için, yukarıdaki adımları uygulayarak, profil fotoğrafınızı kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar...