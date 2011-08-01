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Apple MAC Bilgisayar Çift Tıklama Hızı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 06 Mart 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Çift Tıklama Hızı Değiştirme Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar çift tıklama hızı değiştirme". Apple MAC kullanır iken, mouse imleci ile bir dosyaya çift tıkladığınızda mevcut hızdan memnun değil misiniz? Merak etmeyin, MAC çift tııklama hızı değiştirmek mümkündür. Apple bilgisayarda çift tıklama hızını değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Kullanıcı Parolası Değiştirme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Çift Tıklama Hızı Değiştirmek

Apple MAC Bilgisayar Çift Tıklama Hızı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriyoruz.

MAC Bilgisayar Çift Tıklama Hızı Değiştirme

2) Akabinde Erişilebilirlik butonuna tıklayalım.

MAC Bilgisayar Çift Tıklama Hızını Değiştirme

3) Sol menüdeki İmleç Denetimi menüsüne tıklıyoruz.

MAC Bilgisayar Çift Tıklama Hızını Değiştirmek

4) Çift tıklama hızı adlı skala ile hızı değiştirebiliriz.

Apple Bilgisayar Çift Tıklama Hızı Değiştirmek

Bu içeriğimizde sizlerle, Apple MAC çift tıklama hızı değiştirme yönünde bilgi paylaşımında bulunduk. Eğer ki çift tıklama hızından memnun değil iseniz, belirtmiş olduğumuz gibi, yukarıdaki adımlar ile kolaylıkla çift tıklama hızını değiştirebilirsiniz. Umarız faydalı olmuştur bu anlatımımız...


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