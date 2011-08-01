Apple MAC Bilgisayar Kullanıcı Parolası Değiştirme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar kullanıcı parolası değiştirmek". MAC bilgisayarınız için kurulum sırasında belirlediğiniz parolanızdan memnun değil iseniz, güvenlik için daha zor ve karmaşık bir şifre belirlemeye karar vermiş olabilirsiniz. Peki, MAC'te kullanıcı şifresi değiştirmek nasıl oluyor, bunu biliyor musunuz? Apple bilgisayarda kullanıcı parolası değiştirmek için, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Safari Arama Motoru Değiştirme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Kullanıcı Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriyoruz.

2) Ardından Kullanıcılar ve Gruplar butonuna tıklayalım.

3) Parolayı Değiştir... adlı butona tıklıyoruz akabinde.

4) Açılan pencere ile kullanıcı parolamızı değiştirebiliriz.

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, Apple bilgisayar kullanıcı parolası değiştirmek ile ilgili adımları paylaşmış olduk. Eğer siz de mevcut parolanızı değiştirmek istiyorsanız, yukarıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Umarız MAC kullanıcıları için faydalı bir anlatım olmuştur.