Apple macOS üzerinde mevcut standart arka plânı değiştirdiğinizde, bu işlem maalesef ki kilit ekranı için geçerli olmayacaktır. Dolayısı ile mac kilit ekranı arka plânını değiştirmek için farklı bir işlem gerçekleştirmek gerekmektedir. Eğer ki masaüstü arka plânınız ile aynı olacak şekilde, kilit ekranınıza ait görseli de güncellemek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Apple MAC Kilit Ekranı Arka Plânını Değiştirme Nasıl Olur?

1) Öncelikle Git sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Klasöre Git... sekmesine de tıklayalım.

3) İlgili kutucuğa /Library/Caches/Desktop Pictures/ yazalım ve ilerleyelim.

4) Açılan penceredeki ilgili klasöre giriş yapalım.

5) Son olarak, lockscreen.png adında ilgili arka plân değişimini sağlıyoruz.

Apple MAC Kilit Ekranı Değiştirme Nasıl Yapılır? (Video)

Sonuç olarak sizler için, "mac kilit ekranı arka plânını değiştirme" konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Eğer ki masaüstü görseliniz ile kilit ekranınızın da görseli aynı olsun istiyor iseniz, yukarıda yer alan oldukça kolay adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Bilmeyen macOS kulanıcıları için umuyoruz ki faydalı bir anlatım olmuştur.