Apple macOS ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya ve ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Zaman zaman bluetooth bazında sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de, bluetooth açma - kapatma işlemi gerekli olabilir. Peki, MAC bluetooth açma - kapatma nasıl yapılıyor, biliyor muydunuz? Bugün sizler için, bu yönde bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımları inceleyelim.

AYRICA: Apple MAC Uygulama Silme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bluetooth Açma ve Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri butonuna tıklıyoruz.

2) Bu penceredeki Bluetooth adlı bölümüne giriş yapalım.

3) Bluetooth'u Kapat butonuna tıklayarak kapatabilir, tekrar aynı bölüm vasıtası ile bluetooth açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hepsi bu kadar.

Bu içeriğimizde sizler için, mac bluetooth açma - kapatmak hakkında izlenmesi gereken adımları paylaştık. Bluetooth ile ilgili problem yaşıyor iseniz, açıp - kapatma işlemi gerçekleştirmeniz gerekebilir. Gerekli olan zamanlarda, yukarıdaki adımları izleyerek bu yönde aksiyon alabilirsiniz.