Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Gatekeeper kapatmak". Apple, MAC üzerinde birçok gelişmiş güvenlik önlemi özelliği kullanır. Örneğin, Gatekeeper adlı özellik de, bilinmeyen kaynaklardan dosya indirmeyi ve kurmayı imkânsız bir hâle getirmektedir. Ancak zaman zaman, MAC'te her yerden uygulama indirmeye izin vermek gerekebilmektedir.

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Bunun için sürekli olmasa bile, arada bu özeliği devre dışı bırakabilir ve tekrar aktif konuma getirebilirsiniz. İlgili özelliği devre dışı bıraktığınızda, bilinmeyen kaynaklardan da dosya indirme sağlanabileceği için, yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirmenizde fayda bulunduğunun altını çizmek istiyoruz.

Apple MAC Bilgisayar Gatekeeper Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Gatekeeper kapatmak için Terminal'de aşağıdaki kodu çalıştırın.

sudo spctl --master-disable

2) Gatekeeper açmak için Terminal'de aşağıdaki kodu çalıştırın.

sudo spctl --master-enable

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, MAC Gatekeeper kapatmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Farklı kaynaklardan uygulama indirir iken Gatekeeper'ı yukarıdaki adımlar doğrultusunda kapatabilir ve işlem ardından güvenliğiniz için tekrar aktif hâle getirebilirsiniz. Tüm işlemler bu kadar...