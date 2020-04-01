Antirefle Kaplama Nedir? Avantajları Nelerdir?

Antirefle cam nasıl anlaşılır? sorusu kimileri tarafından sorulmaktadır. Ayrıca yeni duyanlar için de "antirefle kaplama nedir?" sorusu sorulabiliyor. Günümüzde birçok insan gözlük kullanıyor. Dolayısı ile bu yönde ihtiyaçlar oldukça fazla olduğu için, bu durum ürün çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir. Ne olursa olsun, göz çok önemli bir organımız. Bu yüzden fiyatına değen bir gözlük satın almak her zaman önem arz ediyor. Daha net görmek herkesin hakkı. Peki, bu zamana kadar hiç antirefle kaplamayı duydunuz mu? Bir antirefle gözlük kullanan biri olarak da bu yönde bilgi vermenin oldukça uygun olacağını düşünüyorum.

Antirefle Kaplama Gözlük Camı Nedir? Ne için Kullanılır?

Antirefle kaplama günümüzde birçok alanda kullanılmakta olup; fotoğraf makinesi, araba camları ve telefon ekranları bunlardan yalnızca birkaçı. Daha birçok alanda kullanılan antirefle kaplamanın temel amacı, yansımayı azaltarak, daha net bir görünüm elde edilebilmesini sağlamaktır. Yansımalar azalacağı için, görüş açınız daha net ve keskin olmaktadır. Gerçekten de diğer camlar ile arasındaki fark bariz.

Antirefle kaplama, gözlük camının dış ve iç yüzeyindeki yansımaları minimuma indirdirdiği için, büyük miktarda olası yansımaları engellemektedir. Gözlük camındaki yansıma çok olmadığı için, bu durum görme durumunu daha net ve keskin bir hâle getirmektedir. Böylelikle, daha sağlıklı bir görünüm elde edilir.

Teknik anlamda bir dezavantajı ise bulunmamaktadır. Gözlüğünüzü temiz tuttuğunuz, tozdan-kirden arındırdığınız müddetçe, net görmeye ve oldukça keskin görüntüler elde etmeye devam edersiniz. Biraz fazla kir ve toz tutabilmektedir.

Özellikle bilgisayar başında çok oturuyorsanız veya ışık altında uzun süreli olarak çalışıyorsanız, antirefle kaplamaya sahip camları kullanmanız göz sağlığınız için de doğru bir tercih olacaktır. Aslında herkes antirefle kaplama cam kullanabilir.

Antirefle Kaplama Cam Nasıl Anlaşılır?

Gözlük camı üzerinde antirefle kaplama olup olmadığı anlamak kesinlikle oldukça kolaydır. Gözlüğü yansıma yapacak konuma getirin ve karşınıza örneğin yeşil renkli bir yansıma çıkıyor ise, gözlükte antirefle kaplama bulunmakta demektir. Eğer antirefle kaplama yoksa, parlama genellikle yansıtan ışıkla aynı renkte görünür ve yansımalar kuvvetlidir. Kendi gözlüğünüzde de deneme yapabilirsiniz.

Ayrıca antirefle kaplama cam kullanılan bir gözlük aldıysanız bakımı da önemlidir. Gözlüklerinizi temizlemek için satılan ıslak mendillerden satın almamanızı öneririz. Çünkü bunlar zamanla gözlük camındaki kaplamayı inceltmektedir. Antibakteriyel ve mikrofiber gözlük bezlerini kullanabilirsiniz. Ya da gözlüğünüzü su altına tutup, vücudunuz için kullandığınız sabun ya da şampuan ile de temizleyebilirsiniz. Ancak pril gibi kimyasalları kullanmayınız.

Antirefle Gözlük Camı Fiyatları

Her ne kadar gözlük firmalarına göre değişkenlik gösterse de antirefle cam fiyatları konusunda iki cam için de, 90 - 150 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Bu yönde çok farklı camlar da söz konusu olduğu için, kendiniz için en iyi olanı tercih etmeye özen göstermeniz, göz sağlığınız için de iyi olacaktır.

Gözlük Bakımı Nasıl Yapılır?

Yeni alınan ya da kullanılan gözlüklerin ömürleri de sürekli takılıp çıkarılmasına, iyi korunup korunmadığına, dikkatli ve özenli kullanımlara göre değişiklik gösterebilir. Gözlüklerin kişiden kişiye farklı bir kullanım zamanı olduğundan dolayı gözlüğünüzü uzun süre kullanmak size bağlıdır.

Gözlüğünüzü temizlediğiniz bezin kaliteli olmasına dikkat edin. Çizilmesini önlemek için peçete tarzı kağıtlarla temizlemekten kaçının.

Temizleme bezinin su tutucu olmasının yanında yumuşak olması da önemlidir.

Ayrıca gözlüğünüzü sileceğiniz zaman camın çizilmemesi için bezin üzerinde bir şeyler olmamasına dikkat edin.

Gözlükçülerde ayrıca gözlük camı temizleme için spreyler de bulunmaktadır. Bunları kullanabilir ya da gözlük camı silmek için paket halinde satılan gözlük temizleme mendillerinden alabilirsiniz.

için spreyler de bulunmaktadır. Bunları kullanabilir ya da için paket halinde satılan gözlük temizleme mendillerinden alabilirsiniz. Gözlükçünüz aldığınız gözlüğe göre arada yıkayabilirsiniz derse, belirli zaman aralıklarında yıkayabilirsiniz.

Ömrünü uzatmak için kullanım sırasında da çıkaracağınız zaman tek tarafından tutarak değil de, iki tarafından tutarak düz bir şekilde yavaşça çıkarmaya özen gösterin.

"Antirefle kaplama nedir?" hakkında bilgi edindikten sonra eğer gözlük camlarınız bu şekilde değilse sonrakinde ya da şimdi de antirefle kaplamaya geçebilirsiniz. Özellikle uzun süreli bilgisayar kullanıyorsanız faydasını daha çok görebilirsiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?