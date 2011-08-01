AdGuard Safari YouTube Reklam Engelleme Sorunu ve Çözümü

Apple'ın Safari tarayıcısı için en stabil ve hızlı çalışan reklam engelleme eklentisi AdGuard olsa gerek. Çünkü şu an Safari'nin güncel sürümleri ile uyumlu uBlock Origin bulunmuyor. Ancak zaman zaman AdGuard Safari YouTube reklam engelleme sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumun sebebini hem çok araştırdım hem de çok denedim ve sonunda sonuca ulaştım.

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AdGuard Safari YouTube "Reklamları Atla" Sorunu ve Çözümü

Eğer ki AdGuard Safari YouTube reklam engelleme sorunu yaşıyorsanız, bu durumun sebebi yüksek olasılıkla, AdGuard Gelişmiş Engelleme özelliğinin kapalı olmasından kaynaklanmaktadır. Yani Safari > Tercihler > Genişletmeler > AdGuard Gelişmiş Engelleme adlı özelliği aktif konuma getirmeniz bu yönde yeterli olacak olup, ilgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır. Bu şekilde, YouTube reklâmları da engellenecektir.

Eğer ki siz de AdGuard kullanmanıza rağmen, YouTube'da "Reklamları Atla" uyarısı ile karşılaşıyorsanız, yukarıdaki adımları uygulayarak, sorunsuz olarak YouTube reklam engelleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle, karşınıza YouTube'da da reklâm çıkmayacaktır.