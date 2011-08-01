Zombi Filmi Train to Busan'ın Devamı Peninsula'dan İlk Fragman Geldi

2016'da vizyona giren Güney Kore yapımı zombi filmi Train to Busan, sadece yaklaşık 4 milyon dolarlık bütçeyle çekilmiş ve izleyiciler tarafından beğenilerek, dünya genelinde 92.6 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Şimdi de devam filmi olan Peninsula geliyor. İlk filmin 4 yıl sonrasını konu alan film, tamamen farklı karakterlerle karşımıza çıkıyor.

Soluksuz bir zombi aksiyonunu hissedeceğimiz filmden de ilk fragman geldi. Zombi salgını sonrasında hükümetin yıkıldığı ve yeni bir düzenin yer aldığı Peninsula, çok önemli ve hayati görevi için Seul'e geri dönmesi gereken bir askerin yaşadıklarını anlatıyor.

Yaklaşık 8 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen Peninsula, şimdilik ağustos ayında çıkmayı planlıyor. Ancak corona virüsü nedeniyle bu süre biraz daha uzayabilir.

Filmin ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Train to Busan Devamı Peninsula İlk Fragman İzle