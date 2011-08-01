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Zoe Saldana ve Nicole Kidman'ın Dizisi Special Ops: Lioness'ten Fragman Geldi

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 17:28 - Tarih: 14 Haziran 2023 - Yorum: 0

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Special Ops: LionessZoe Saldana ve Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu Special Ops: Lioness dizisinden fragman paylaşıldı. Dizide Morgan Freeman da yer alıyor. Paramount+ yapımı, Taylor Sheridan’ın imzasını taşıyan dizide, bir terör örgütünü içeriden çökertmeye yardım etmek için CIA'nın Lioness Engagement Team ekibine katılmak isteyen Cruz Manuelos'un yolculuğu anlatılıyor. Zoe Saldana, kadın gizli ajanları gizli görevlere hazırlamak için onları eğiten, öğreten ve onları hazırlarken onlara liderlik eden bir rolde yer alıyor.

Special Ops: Lioness Fragman İzle

Nicole Kidman, Kaitlyn Meade adında kıdemli bir CIA amirine hayat verirken, Morgan Freeman ise ABD Dışişleri Bakanı Edwin Mullins’i canlandırıyor. Bu kaliteli yapımın oyuncu kadrosunda, ana kadroya ek olarak Dave Annable, Austin Hébert, James Jordan, Jill Wagner, Stephanie Nur, LaMonica Garrett, Jonah Wharton ve Hannah Love Lanier gibi oyuncular da yer alıyor.

23 Temmuz'da başlayacak olan dizinin yayınlanan fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Special Ops: Lioness Fragman İzle


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