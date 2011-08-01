Amazon Prime Video'da yayınlanan yeni dizi The Wheel of Time (Zaman Çarkı) için 3 boyutlu reklam verildi. Londra'da Piccadilly Circus kavşağında verilen reklam, görenleri hayran bıraktı ve sosyal medyada çok konuşuldu. Yayınlanan reklamı aşağıdan izleyebilirsiniz. Diziyi izlediyseniz, dizi hakkındaki görüşlerinizi yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Zaman Çarkı Dizisi için Verilen 3 Boyutlu Reklam Dikkat Çekti (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:34 - Tarih: 25 Kasım 2021 - Yorum: 0
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