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YouTube Kanal İhlallerini Görme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:10 - Tarih: 29 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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YouTube Kanal İhlallerini Görme Nasıl Yapılır?YouTube'daki kanalınızın geleceği için, kanal ihlallerini düzenli olarak check etmenizde fayda var. Çünkü örneğin, belirli sayıda telif hakkı ihtarı alırsanız, bu durum kanalınız için bazı erişim kısıtlamalarını da beraberinde getirebilir. YouTube kanal ihlallerini görmek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir. Bu şekilde, kanalınız için herhangi bir ihtar olup olmadığından emin olabilirsiniz.

AYRICA: YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?

YouTube Kanal İhlallerini Görme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

YouTube Kanal İhlallerini Görme Nasıl Yapılır?

2) Kanal durumu ve özellikler bağlantısına tıklayalım.

YouTube Kanal İhlallerini Görme Nasıl Yapılır?

3) Kanal ihlalleri bölümü ile kontrol sağlayabilirsiniz.

YouTube Kanal İhlallerini Görme Nasıl Yapılır?

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