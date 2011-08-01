YouTube'daki kanalınızın geleceği için, kanal ihlallerini düzenli olarak check etmenizde fayda var. Çünkü örneğin, belirli sayıda telif hakkı ihtarı alırsanız, bu durum kanalınız için bazı erişim kısıtlamalarını da beraberinde getirebilir. YouTube kanal ihlallerini görmek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir. Bu şekilde, kanalınız için herhangi bir ihtar olup olmadığından emin olabilirsiniz.

AYRICA: YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?

YouTube Kanal İhlallerini Görme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Kanal durumu ve özellikler bağlantısına tıklayalım.

3) Kanal ihlalleri bölümü ile kontrol sağlayabilirsiniz.