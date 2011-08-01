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YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:28 - Tarih: 28 Şubat 2020 - Yorum: 0

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YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?YouTube'da bir kanalınız var ise, varsayılan olarak kanal abone sayısı gösterilmektedir. Yani herkes tarafından görüntülenebilir. Ancak dilerseniz, YouTube kanal abone sayısı gizleme işlemi mümkündür. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, kimse kanalınızdaki abone sayısını göremeyecektir. Dilerseniz hemen anlatıma geçiyor olacağız.

AYRICA: YouTube Kanal Profil Resmi Ekleme Nasıl Yapılır?

YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle kanal sayfanızdaki YouTube Studio butonuna tıklayın.

YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?

2) Açılan sayfadaki Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?

3) Kanal bölümüne giriş yapıyoruz.

YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?

4) Gelişmiş ayarlar sekmesine geçiş yapıyoruz.

YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?

5) Abone sayısı özelliğini devre dışı bırakarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?

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