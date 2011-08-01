YouTube'da bir kanalınız var ise, varsayılan olarak kanal abone sayısı gösterilmektedir. Yani herkes tarafından görüntülenebilir. Ancak dilerseniz, YouTube kanal abone sayısı gizleme işlemi mümkündür. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, kimse kanalınızdaki abone sayısını göremeyecektir. Dilerseniz hemen anlatıma geçiyor olacağız.

AYRICA: YouTube Kanal Profil Resmi Ekleme Nasıl Yapılır?

YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle kanal sayfanızdaki YouTube Studio butonuna tıklayın.

2) Açılan sayfadaki Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

3) Kanal bölümüne giriş yapıyoruz.

4) Gelişmiş ayarlar sekmesine geçiş yapıyoruz.

5) Abone sayısı özelliğini devre dışı bırakarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.