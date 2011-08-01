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Yerli Film Kurtuluş Hattı'ndan Fragman Yayınlandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:46 - Tarih: 04 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Kurtuluş HattıGerçek bir hikayeden uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Selman Kayabaşı'nın yer aldığı Kurtuluş Hattı, Kurtuluş Savaşı dönemindeki gizli haberleşme ağını kuran posta ve telgraf memurlarının hikâyesini anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Yusuf Aytekin, Gülsim Ali, Emin Gürsoy, Nizam Namidar, Benian Dönmez, Hamdi Erdoğan, Kaan Turgut ve Aybike Turan gibi isimlerin yer aldığı film, 13 Mayıs'ta gösterime girecek. Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Kurtuluş Hattı Fragman İzle

Kurtuluş Hattı Fragman İzle


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