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Yeni G.I. Joe Filmi Snake Eyes için Son Fragman Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:31 - Tarih: 20 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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G.I. Joe Filmi Snake Eyes Fragman İzle2009 yılında ilk filmi ile karşımıza çıkan G.I. Joe serisi, yan hikayesini anlatacak olan Snake Eyes filminin son fragmanı ile karşımıza çıktı. Karakterin doğuş hikayesine odaklanacak olan film, 6 Ağustos 2021 tarihinde vizyona girecek.

Yönetmenliğini Robert Schwentke, senaristliğini ise Evan Spiliotopoulos'un üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Henry Golding, Andrew Koji, Samara Weaving, Úrsula Corberó, Iko Uwais, Peter Mensah ve Takehiro Hira gibi isimler yer alıyor. Snake Eyes filminin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

G.I. Joe Snake Eyes Fragman İzle


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