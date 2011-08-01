Yeni Bütçe Dostu Akıllı Telefon: Realme Narzo N55 Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon piyasasında bütçe dostu modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Realme, yeni Narzo N55 modelini tanıttı. Peki, Realme Narzo N55 akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı ne? gelin birlikte bakalım. Şüphesiz akıllı telefon alırken bütçeye ve telefonun özelliklerine ekstra dikkat ediyoruz. Kaliteli ancak aynı zamanda da fiyat performans ürünü telefonları tercih ediyorsanız, Realme Narzo N55 tam size göre.

Realme Narzo N55 Özellikleri ve Fiyatı

Realme Narzo N55’in özelliklerine baktığımızda, 6,72 inç ekran boyutuna ve Full HD+ 90 Hz LCD çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Yeni bütçe dostu telefon; ön kamerasında 8MP, arkasında ise 64MP ve 2MP özelliğine sahip iki kamera ile geliyor. Geniş ekranlı bu cihaz, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile kutudan çıkacak.

Mediatek Helio G88 işlemcisine sahip Narzo N55, 4/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçeneği sunuyor. Prime Blue ve Prime Black renk seçenekleri ile göze hitap eden akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı ise cihazın yan tarafına monte edilmiş. Akıllı telefon aynı zamanda 5.000 mAh 33W hızlı şarj kapasitesine sahip.

Son olarak 4 GB RAM/64 GB depolama alanı sunan Realme Narzo N55, 135 dolar ile piyasaya giriş yapıyor. 8 GB RAM/ 128 GB depolama alanı sunan modeli ise 160 dolardan alıcısını bulacak.

İlk olarak Hindistan’da satışa sunulacak olan cihazın diğer pazarlarda ne zaman faaliyete geçeceği konusunda ise şu an için net bir bilgi yok.