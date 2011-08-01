Yandex Webmaster'da "Sitemap" Ekleme Nasıl Yapılır?

Arama motorlarında web sitenizin daha iyi dizine eklenebilmesi için sitemap (site haritası) eklemek oldukça önemlidir. Google, Bing gibi devlerin yanı sıra, özellikle Rusya pazarında önemli bir yer tutan Yandex de sitemap kullanımını desteklemektedir. Peki, Yandex Webmaster ile sitemap ekleme işlemi nasıl yapılır? Bu içeriğimizde adım adım anlatıyoruz.

Yandex Webmaster'da "Sitemap" Gönderme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Yandex Webmaster adresine giriş yapın. Sol menüde yer alan, "Indexing" sekmesine tıklayın. Açılan seçenekler arasında yer alan, "Sitemap files" adlı bölüme giriş yapın. Karşınıza çıkan sayfadaki, "Add Sitemap file" başlığı altında yer alan kutucuğa sitemap URL'nizi girin. Son olarak, "Add" adlı butona tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Yandex Webmaster aracılığıyla sitemap eklemek, sitenizin Yandex arama motorunda daha iyi performans göstermesini sağlar. Ayrıca, sitemap dosyasını düzenli güncellemek ve hatasız tutmak da, hem SEO başarınızı artırır hem de kullanıcı deneyimini geliştirir.