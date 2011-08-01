Yandex Webmaster, web sitenizin Yandex botları tarafından doğru şekilde taranması ve dizine eklenmesi için dikkate alınması gereken önemli bir platformdur. Doğru bir robots.txt dosyasına sahip olmak ise, sitenizin taranabilirliği açısından büyük önem taşıyor. Bu yazımızda sizler için, Yandex Webmaster aracını kullanarak robots.txt dosyanızı nasıl analiz edebileceğinizi adım adım anlatacağız.

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Yandex Webmaster ile "Robots.txt Analizi" Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak Yandex Webmaster hesabınıza giriş yapın. Henüz bir hesabınız yoksa bir Yandex hesabı oluşturarak sitenizi ekleyebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra analiz etmek istediğiniz web sitesini seçin. Siteyi daha önce eklemediyseniz, yeni site ekleyerek doğrulama işlemini tamamlamalısınız. Yandex Webmaster panelinde, sol menüde "Tools" sekmesine tıklayın ve açılan menüdeki "Robots.txt analysis" bölümüne giriş yapın. Bu ekranda Yandex tarafından en son algılanan robots.txt dosyasının içeriğini görebilirsiniz. Bu sayfada, robots.txt dosyasında hata veya uyumsuzluk olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Eğer robots.txt dosyanızda Yandex botlarının erişmesini engelleyen hatalı kurallar varsa, bu bölümde detaylı uyarılar görülecektir. Hataları düzenleyerek sitenizin daha iyi taranmasını sağlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, Yandex Webmaster aracılığıyla yapacağınız robots.txt analizi sayesinde, sitenizin Yandex botları tarafından doğru şekilde tarandığından emin olabilirsiniz. Bu da uzun vadede Yandex arama sonuçlarında daha iyi sıralamalar elde etmenize yardımcı olur. Yandex trafiği hedefleyen bir web sitesi için robots.txt optimizasyonu göz ardı edilmemesi gereken oldukça kritik bir detaydır.