Yandex Webmaster'da "Dış Bağlantılar" Nasıl Görüntülenir?

Yandex Webmaster aracı, web sitelerinin performansını izlemede oldukça önemli bir rol oynuyor. Bu platformun sunduğu özelliklerden biri de dış linkleri (external links) ayrıntılı şekilde görüntüleme imkânıdır. Peki, Yandex Webmaster kullanarak sitenize gelen dış bağlantıları nasıl kontrol edebilirsiniz? Bu yazımızda adım adım açıklıyor olacağız.

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Yandex Webmaster'da "Dış Linkler" Nasıl Görüntülenir?

İlk adım olarak Yandex Webmaster sitesine gidin ve hesabınızla giriş yapın. Eğer henüz bir hesabınız yoksa, öncelikle kayıt olmanız ve sitenizi doğrulamanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra Yandex Webmaster panelinde, analiz etmek veya düzenlemek istediğiniz web sitesini seçin. Seçtiğiniz sitenin kontrol paneli açıldığında, sol taraftaki menüden "Links" > "External links" bölümüne giriş yapın. Açılan sayfada sitenize verilen dış bağlantıları inceleyebilirsiniz. Burada genellikle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

Hangi sitelerden bağlantı geldiği

Bağlantının hedeflediği URL

Hangi bağlantıların bozuk olduğu

Yandex Webmaster, gelen bağlantıların detaylarını incelemenize ve dilerseniz verilerini dışa aktarmanıza da imkân tanır. Böylece, verileri daha kapsamlı bir şekilde analiz edebilir ve kendi raporlarınızı oluşturabilirsiniz.

Sonuç olarak, Yandex Webmaster üzerinden sitenize gelen tüm dış bağlantıları kolayca izleyebilirsiniz. Hangi kaynaklardan bağlantı aldığınızı, bu bağlantıların zaman içindeki değişimini ve sitenize sağladığı katkıyı ayrıntılı şekilde analiz ederek, web sitenizin SEO sağlığını daha bilinçli bir şekilde yönetebilir ve güçlü bir backlink profili oluşturabilirsiniz.