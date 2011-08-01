Xiaomi Redmi Note 11R Tanıtıldı!

Çin’in teknoloji devi şirketlerinden olan Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 11R’yi duyurdu. Orta sınıf telefon modellerine bir yenisini daha ekleyen şirket, Redmi Note 11R ile Poco M4 5G modelinin daha gelişmiş bir sürümünü piyasaya sunuyor.

Bu yeni akıllı telefonun teknik özelliklerine baktığımızda, MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç aldığını, Android 12 MIUI 13 işletim sistemine sahip olduğunu görüyoruz.

Yeni akıllı cihaz, 6.58 inç geniş ekrana, Full HD+ çözünürlüğe sahip ve 90 Hz ekran yenileme özelliğinin yanında, 13MP + 2MP arka kameraya, 5MP ise ön kameraya eşlik ediyor.

5000 mAh pil desteğine sahip modelin, bağlantı seçenekleri arasında 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Redmi Note 11R'de yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü de var.

128 GB depolama alanı sunan cihazın; 4GB RAM’i 154 dolar, 6GB RAM’i 168 dolar, 8GB RAM’i ise 196 dolardan alıcısını bulacak. Siyah, mavi ve gri renk seçenekleri ile Redmi Note 11R, bakalım ne kadar ilgi görecek?