Xiaomi Pad 7 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, teknoloji dünyasında güçlü ürünlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirketin son duyurduğu cihaz, üst segment kullanıcıları hedef alan Xiaomi Pad 7 Ultra oldu. Bu yeni nesil tablet, hem donanımı hem de tasarımıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Pad 7 Ultra Teknik Özellikleri

Xiaomi Pad 7 Ultra, 14 inç boyutunda, 3.2K çözünürlük sunan OLED ekranla geliyor. Ekran 120Hz yenileme hızına sahip ve TCL M9 panel teknolojisiyle güçlendirilmiş.

Ayrıca, Nano Soft Light kaplama sayesinde yansımalar minimize edilirken, ekran tepe noktada 1600 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Günlük kullanımda ise 900 nit düzeyinde bir parlaklık sağlanıyor.

Cihazın performans tarafında, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği 3nm üretim sürecine sahip XRING O1 işlemcisi yer alıyor. 10 çekirdekli bu güçlü yonga seti, yapay testlerde Snapdragon 8 Elite’e yakın performans sergiliyor.

RAM seçenekleri ise oldukça geniş: 12 GB ve 16 GB LPDDR5T bellek seçeneklerinin yanında, UFS 4.1 teknolojili 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı tercih edilebiliyor.

Kamera tarafında ise ön yüzde 32 MP bir selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera, portre odaklı çekim özelliğiyle dikkat çekerken, arka tarafta 50 MP çözünürlük sunan matris tarzı modüle sahip bir ana kamera yer alıyor.

Tüm bu donanım, 12.000 mAh kapasiteli dev bir bataryayla destekleniyor. Ayrıca bu batarya 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantısıyla geliyor.

Cihazın kalınlığı sadece 5.1 mm, ağırlığı ise 609 gram. Ses deneyimi açısından da oldukça iddialı olan tablette 8 adet hoparlör ve 4 mikrofon bulunuyor. Ses boşluğu 16.5cc’ye ulaşan bu yapı, kullanıcıya güçlü ve net bir ses performansı sunuyor.

Kablosuz bağlantılar tarafında ise Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve IR blaster gibi güncel teknolojilere yer verilmiş. Ayrıca, renk uyumlu, 1.3 mm tuş derinliğine sahip bir klavye aksesuarı da mevcut.

Xiaomi Pad 7 Ultra Fiyat Listesi

Gelelim fiyatlara. Xiaomi Pad 7 Ultra’nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modeli yaklaşık 800 dolar civarında fiyatlandırılmış. 512 GB depolama seçeneğiyle gelen 12 GB RAM’li versiyon ise 840 dolar seviyelerinde.

Eğer bu versiyonun Nano Soft Light ekran kaplamalı olanını tercih ederseniz fiyat 925 dolara kadar çıkıyor. En üst seviye olan 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip model yaklaşık 950 dolar, aynı modelin Nano Soft Light ekranlı olanı ise 1.035 dolar fiyat etiketine sahip.

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