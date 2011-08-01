Xiaomi Mi Note 10 ve Samsung Galaxy A71 Hız Testi (Video)

Orta-üst segmente konumlandırılan Xiaomi Mi Note 10 ve Samsung Galaxy A71 akıllı telefonları hız testinde bir araya geldi. İki telefon da gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alırken; Mi Note 10’da 6 GB RAM, Galaxy A71’de ise 8 GB RAM yer aldığını belirtelim. Hız testi karşılaştırmasında hangi telefonun nasıl performans sergilediğini merak ediyorsanız, aşağıdaki test videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Xiaomi Mi Note 10 ve Samsung Galaxy A71 Hız Testi