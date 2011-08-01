Orta-üst segmente konumlandırılan Xiaomi Mi Note 10 ve Samsung Galaxy A71 akıllı telefonları hız testinde bir araya geldi. İki telefon da gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alırken; Mi Note 10’da 6 GB RAM, Galaxy A71’de ise 8 GB RAM yer aldığını belirtelim. Hız testi karşılaştırmasında hangi telefonun nasıl performans sergilediğini merak ediyorsanız, aşağıdaki test videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Xiaomi Mi Note 10 ve Samsung Galaxy A71 Hız Testi (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:53 - Tarih: 06 Mart 2020 - Yorum: 0
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