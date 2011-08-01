Xiaomi markasının dikkat çeken modeli Mi Note 10, dayanıklılık testi ile karşımızda. JerryRigEverything adlı YouTube kanalı tarafından yapılan testte, çizilme-sıcaklık-bükülme aşamaları uygulanıyor. Akıllı telefonun nasıl performans gösterdiğini merak ediyorsanız, aşağıdaki test videosunu izleyebilirsiniz.
Xiaomi Mi Note 10 Dayanıklılık Testi (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:17 - Tarih: 11 Mart 2020 - Yorum: 0
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