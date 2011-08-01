Xiaomi Mi Note 10 Dayanıklılık Testi (Video)

Xiaomi markasının dikkat çeken modeli Mi Note 10, dayanıklılık testi ile karşımızda. JerryRigEverything adlı YouTube kanalı tarafından yapılan testte, çizilme-sıcaklık-bükülme aşamaları uygulanıyor. Akıllı telefonun nasıl performans gösterdiğini merak ediyorsanız, aşağıdaki test videosunu izleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi Note 10 Dayanıklılık Testi Videosu