Xiaomi, İki Modelin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı

Android 13'ün tanıtılmasıyla birlikte akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları devam ediyor. Akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği sunan Xiaomi, güncelleme desteğini kestiği modeller listesine iki yeni model daha ekledi. Geçtiğimiz ay Redmi Note 7s, Mi Play, Mi 9T ve Redmi K20 modellerinin güncelleme desteğini sonlandıran Xiaomi, en son olarak Redmi 7 ve Redmi Y3 için desteğini bitirdi.