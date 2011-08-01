Xiaomi, 2019 Yıl Sonu Gelirlerini Paylaştı

Son yılların hızlı büyüyen şirketi olan Xiaomi, 2019 yılında 29 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. 2019 yılında 124,6 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiren şirket, yıllık net kârını 1,6 milyar dolara çıkardı. Redmi Note 7, 2019'da Çinli şirketler tarafından yapılan tüm akıllı telefon modelleri arasında en çok satan model oldu. Ayrıca şirket, yaklaşık %28.7'lik pazar payı ile Hindistan’ın en büyük akıllı telefon markası haline geldi.

İçerisinde bulunduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle tüm büyük şirketler etkileniyor. Xiaomi de bundan etkilendi ve şubat - mart aylarında şirketin üretimi kısa süreli de olsa sekteye uğradı.