Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite Türkiye Fiyatları ve Kampanyası

Xiaomi’nin merakla beklenen telefon serisi nihayet Türkiye’de satışa çıktı. Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite cihazlarının Türkiye fiyatları epey konuşulacak gibi. Akıllı telefon pazarında, yeni amiral gemisi cihazlarıyla dikkatleri üzerine çeken Çinli şirket, bu kez Xiamoi 13, 13 Pro ve 13 Lite ile adından sıklıkla söz ettirecek.

Özellikle Leica profesyonel kamera sistemi ile donatılmış telefonlar, aynı zamanda yalnızca Xiaomi’nin kendi sitesinden sipariş edildiğinde önemli kampanyalarla birlikte geliyor olacak. Xiaomi 13 ve 13 Pro alanlar Xiaomi Flipbuds Pro’ya, Xiaomi 13 Lite alanlar ise Redmi Buds 3 Pro’ya sahip olabilecek.

Kampanya kapsamında, 10 - 16 Mart tarihleri arasında Xiaomi’nin resmi web sitesinden telefonları sepete eklediğinizde, karşınıza çıkan kampanya koşulları çerçevesinde listelenen ürünleri ücretsiz olarak seçebileceksiniz.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro için satış fiyatı 1400 TL ve altı, Xiaomi 13 Lite için ise satış fiyatı 1000 TL ve altı değerindeki ürünler seçilebilecek. Kampanya ürünleri sınırlı stoklarla alıcılara sunulacak ve telefonu iade etmeyi tercih ettiğinizde kampanya ürünlerini de iade etmeniz gerekecek.

Xiaomi 13 Serisi Türkiye Fiyatları