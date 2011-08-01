Xiaomi 12 Pro Dayanıklılık Videosu Geldi

Akıllı telefonlara uyguladığı dayanıklılık videoları ile tanınan JerryRigEverything YouTube kanalı, şimdi de Xiaomi 12 Pro'yu teste aldı. Alüminyum bir çerçeveye sahip olan ve arka paneli Gorilla Glass 5 ile korunan yeni amiral gemisinin çizilme, ateşe tepki ve bükülme testlerine karşı nasıl olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. İyi seyirler..

Xiaomi 12 Pro Dayanıklılık Videosu