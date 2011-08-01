Akıllı telefonlara uyguladığı dayanıklılık videoları ile tanınan JerryRigEverything YouTube kanalı, şimdi de Xiaomi 12 Pro'yu teste aldı. Alüminyum bir çerçeveye sahip olan ve arka paneli Gorilla Glass 5 ile korunan yeni amiral gemisinin çizilme, ateşe tepki ve bükülme testlerine karşı nasıl olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. İyi seyirler..
Xiaomi 12 Pro Dayanıklılık Videosu Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:39 - Tarih: 03 Mayıs 2022 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Xiaomi 12 Pro Dayanıklılık Videosu Geldi
- Instagram Bilgisayarda Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?
- Blogger "robots.txt tarafından engellendi" Sorunu ve Çözümü
- Disqus Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Apple macOS Geri Sayım Uygulaması: Smart Countdown Timer
- Apple macOS Ekran Kayıt Uygulaması: Screen Recorder by Omi
- Apple macOS Karışıklık Azaltma Uygulaması: HazeOver
- Apple macOS İmleç Vurgulayıcı ve Büyüteç Uygulaması: Cursor Pro
- WhatsApp Süreli Mesajları Kapatma Nasıl Yapılır?
- Apple macOS Pomodoro Uygulaması: Flow
Yorum bulunmamaktadır.