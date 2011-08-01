Xbox Game Pass'e Eklenecek ve Kaldırılacak Oyunlar! (Eylül 2024)

Xbox Game Pass, dünya genelinde 35 milyondan fazla abonesi olan bir oyun servisi olarak, özellikle Türkiye’de de geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Aylık abonelikle 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sunan bu servis, sürekli güncellenen oyun kütüphanesiyle her daim canlı kalıyor. Yeni oyunlar eklenirken, bazıları ise anlaşmaların sona ermesiyle platformdan kaldırılıyor. İşte Microsoft'un 17 Eylül 2024'te yaptığı resmi duyurulara göre yakında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkarılacak oyunlar:

19 Eylül 2024'te eklenecek oyunlar:

Wargroove 2 (Bulut, Konsol ve PC)

20 Eylül 2024'te eklenecek oyun:

Frostpunk 2 (PC)

24 Eylül 2024'te eklenecek oyun:

Ara: History Untold (PC)

Microsoft, bu oyunların eklenmesiyle birlikte oyunculara farklı türlerde birçok alternatif sunmaya devam ediyor.

Strateji severler için Wargroove 2 heyecan verici bir deneyim olacakken, zorlu hayatta kalma mekanikleriyle tanınan Frostpunk 2, daha karanlık ve derin bir hikaye sunuyor. Ara: History Untold ise tarih ve strateji odaklı oyuncular için büyük bir merak uyandırıyor.

Ancak, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılıyor. 30 Eylül 2024'te aşağıdaki oyunlar platformdan çıkarılacak: