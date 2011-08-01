Frostpunk 2 ile Kendi Senaryonuzu Yazın: Modlama Devri Başlıyor

Frostpunk serisinin hayranları, sonunda bekledikleri müjdeli haberi aldı! 11 bit studios, merakla beklenen Frostpunk 2 için resmi mod desteğinin sunulacağını açıkladı. Bu, oyuncuların oyun dünyasını tamamen kendi hayâl güçlerine göre şekillendirebileceği anlamına geliyor. 20 Eylül’de çıkış yapacak olan oyun, bu yeni özellikle birlikte daha önceki versiyonlarına göre çok daha geniş bir deneyim vadediyor.

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FrostKit ile Gelen Yaratıcılık

Frostpunk 2’nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri şüphesiz FrostKit olacak. Bu modlama aracı sayesinde, oyuncular kendi dünyalarını inşa etme fırsatına sahip olacaklar. İster yepyeni haritalar oluşturun, ister oyunun zorluk derecesini kendi isteğinize göre ayarlayın. FrostKit, her türlü senaryoyu yaratmanıza olanak tanıyacak.

Önceki oyunda yoğun talep gören mod desteği, nihayet ikinci oyunda karşımıza çıkıyor. İlk Frostpunk’taki katı kuralları esnetme ihtiyacı duyan oyuncular için bu özellik adeta bir devrim niteliğinde. 11 bit studios’un açıklaması da bu doğrultuda: "FrostKit ile kendi haritalarınızı tasarlayabilecek, bu haritaları özel modellerle zenginleştirebilecek ve şehirlerinizi; ister antik dönemlerden, ister uzayın derinliklerinden, isterseniz de özgün soğuk kıyamet atmosferinden ilham alarak, binlerce farklı senaryoyla hayata geçirebileceksiniz."

Mod Desteğiyle Hayâl Gücünüzü Zorlayın

Modlama, oyun dünyasında oyuncuların hikâyelerini kendilerinin yazmasına olanak tanıyor. Frostpunk 2 ise, bu alanda devrim yaratmaya hazırlanıyor. Düşünün, soğuk kıyamet dünyasında kendi senaryonuzu yaratabilir, kendi kurgusal tarihçenizi yazabilirsiniz. Oyun, artık sadece geliştiricilerin sunduğu bir deneyim değil; aynı zamanda oyuncuların yarattığı bir evren olacak diyebiliriz.

Frostpunk serisinin ikinci oyunuyla birlikte, modlama desteğinin getirdiği bu yeni yaratıcı kaos, oyuna uzun ömürlü bir dinamik kazandıracak gibi görünüyor. Kendi senaryonuzu oluşturmak ve farklı zorluk seviyeleri yaratmak, oyuna yeniden tekrar tekrar dönmenizi sağlayacak.

Geri Sayım Başladı: 20 Eylül'ü Bekleyin

Tüm bu heyecan verici gelişmelerin ötesinde, Frostpunk 2’nin çıkış tarihi de hızla yaklaşıyor. 20 Eylül’de resmen piyasaya sürülecek olan oyun, serinin hayranlarına yepyeni bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Frostpunk 2’nin yaratacağı bu yeni evrende, sınırları sadece sizin hayâl gücünüz belirleyecek demek de yanlış olmayacaktır.

Frostpunk 2 Mod Desteği Tanıtım Videosu

Frostpunk 2’yi beklerken, belki de en iyi yol, hayâl gücünüzü şimdiden serbest bırakmak ve nasıl bir dünya yaratmak istediğinizi düşünmek. Bu kez, hikâyeyi sadece oynamayacaksınız, aynı zamanda yazacaksınız.