Astro Bot'un Çıkış Fragmanı Yayımlandı (Video)

Uzun bir bekleyişin ardından, Astro Bot severler nihayet yeni bir oyunla buluşmaya hazırlanıyor. PlayStation 5 için özel olarak geliştirilen bu oyun, 6 Eylül 2024'te oyuncularla buluşacak. Ancak, çıkış gününden önce, Sony Interactive Entertainment, oyuncuları heyecanlandırmak için oyunun çıkış fragmanını yayımladı. Fragmanı izlerken, küçük ama cesur robotumuzun yine harika bir maceraya atıldığını görüyoruz.

Yeni Galaksiler ve Keşif Dolu Bir Hikâye

Astro Bot'un yeni macerasında, mürettebatımızı aramak için altı yeni galaksiyi keşfetmeye çıkacağız. Oyun, bize Dual Speeder adı verilen bir araçla gezegenler arası yolculuk yapma imkânı sunuyor. Her bir galaksinin kendine özgü bir yapıya sahip olacağını ve farklı zorluk seviyelerinde oynanabileceğini bilmek, oyunun tekrar oynanabilirliğini artırıyor. Ortalama 12-15 saat sürecek bu maceranın her anında, farklı keşiflerle dolu olacağımız kesin.

Galaksiler, Düşmanlar ve Kurtarılmayı Bekleyen Botlar

Oyunun geniş içeriği dikkat çekici. Seksenin üzerinde bölüm ve yetmişten fazla yeni düşman türü, Astro Bot'un keşiflerini daha heyecanlı kılıyor. Bu bölümlerde, kurtarılmayı bekleyen üç yüz kadar bot bulunuyor. Bu durum, bana eski klasik oyunların "herkesi kurtar" temalı görevlerini hatırlatıyor. Ayrıca, oyunun içerisinde yer alacak olan PlayStation'ın birinci parti markalarından karakter kostümleri ve bu markalardan esinlenilmiş bölümler, oyuna farklı bir renk katacak gibi görünüyor. Kratos’un Laviathan baltasını kullanabilme fikri bile, bu oyunu denemek için yeterli bir neden olsa gerek.

Ücretsiz İçeriklerle Macera Devam Edecek

Team Asobi, oyunun çıkışından sonra da oyuncuları destekleyecek. Yayımlanacak olan ücretsiz indirilebilir içeriklerle, yeni bölümler ve hızlı koşu testleri eklenecek. Bu tür ek içerikler, oyunun ömrünü uzatacak ve oyunculara yeni deneyimler sunacak. Kısacası, Astro Bot’un bu yeni macerası, sadece lansman günü değil, sonrasında da bizlere eğlence dolu saatler vaat ediyor. Eğer PlayStation 5 sahibiyseniz ve plâtform oyunlarına ilgi duyuyorsanız, Astro Bot’un yeni macerası tam size göre olabilir. Bu sevimli robot, yine kalplerimizi fethetmeye geliyor desek yalan olmaz.

Astro Bot'un Çıkış Fragmanı İzle