WordPress'teki birçok tema üzerinde yazı yayımlanma tarihi otomatik olarak görüntülenir. Ancak bazı temalarda, yazı saati görüntülenmez. Dolayısı ile küçük bir fonksiyon kullanarak, yazı saatini göstermek mümkün kılınmıştır.

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WordPress'te Yazı Saatini Gösterme Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki kodu, temanızın single.php dosyasındaki, dilediğiniz bir yere eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle yazınızın ilk yayımlanma tarihi, yazı içerisindeki eklediğiniz kısımda görüntülenmeye başlayacaktır.