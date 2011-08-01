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WordPress'te Yazı Saatini Gösterme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:15 - Tarih: 03 Eylül 2020 - Yorum: 0

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WordPress'te Yazı Saatini Gösterme Nasıl Yapılır?WordPress'teki birçok tema üzerinde yazı yayımlanma tarihi otomatik olarak görüntülenir. Ancak bazı temalarda, yazı saati görüntülenmez. Dolayısı ile küçük bir fonksiyon kullanarak, yazı saatini göstermek mümkün kılınmıştır.

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WordPress'te Yazı Saatini Gösterme Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki kodu, temanızın single.php dosyasındaki, dilediğiniz bir yere eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle yazınızın ilk yayımlanma tarihi, yazı içerisindeki eklediğiniz kısımda görüntülenmeye başlayacaktır.

Saat: <?php the_time();?>

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