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WordPress'te Tüm Sayfaları Listeleme Fonksiyonu (Otomatik)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 31 Ocak 2020 - Yorum: 0

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WordPress'te Tüm Sayfaları Listeleme Fonksiyonu (Otomatik)WordPress'te elbette manuel olarak sayfalarınızı listeyebilirsiniz. Ancak dilerseniz, otomatik bir şekilde sayfaları listeleme kodu ile bu işlemi daha basit bir hâle getirebilmektesiniz. WordPress'te yer alan wp_page_menu parametresini kullanarak, tüm sayfalarınızı, dilerseniz header bölümünüzde, dilerseniz sidebar bölümünüzde görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu temanızda görüntülemek istediğiniz bölüme ait PHP dosyası içerisine eklemeniz yeterlidir.

<?php wp_page_menu(); ?>

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