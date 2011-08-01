WordPress'te Tüm Sayfaları Listeleme Fonksiyonu (Otomatik)

WordPress'te elbette manuel olarak sayfalarınızı listeyebilirsiniz. Ancak dilerseniz, otomatik bir şekilde sayfaları listeleme kodu ile bu işlemi daha basit bir hâle getirebilmektesiniz. WordPress'te yer alan wp_page_menu parametresini kullanarak, tüm sayfalarınızı, dilerseniz header bölümünüzde, dilerseniz sidebar bölümünüzde görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu temanızda görüntülemek istediğiniz bölüme ait PHP dosyası içerisine eklemeniz yeterlidir.

<?php wp_page_menu(); ?>