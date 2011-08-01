WordPress'te Yazılar > Yeni Ekle sekmesine tıkladığınız an, veritabanında da auto-draft adlı veriler oluşmaya başlar. Bu aslında faydalı bir özellik olup, olası bir elektrik kesintisinde en son düzenlemelerinizi ekranda bulabilirsiniz.

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WordPress'te phpMyAdmin ile "auto-draft" Verilerini Temizleyelim

Ancak, veritabanınızda eski auto-draft verileri hâlâ duruyor ise, bunlara ihtiyacınız yok demektir. Kaldı ki bu veriler çok fazla ise, gereksiz yere veritabanı boyutunuzu da artırabilecektir. Bu bağlamda, WordPress veritabanından auto-draft verilerini temizlemek için phpMyAdmin > SQL sekmesinde aşağıdaki sorguyu çalıştırmanız yeterli olacaktır.