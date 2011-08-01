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WordPress'te "mu-plugins" Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:38 - Tarih: 19 Ocak 2021 - Yorum: 0

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WordPress'te "mu-plugins" Nedir? Ne İşe Yarar?WordPress "mu-plugins" nedir, şeklinde bir soru işaretiniz olabilir. Yani normal "plugins" klasörüne eklenti yüklemek ile, mu-plugins klasörüne yüklemek arasında biraz fark olduğunu bilmenizde fayda var. WordPress'teki "mu-plugins" özelliği, ilgili eklentiye ait kod dizisinin tüm eklentilerden önce yüklenmesini sağlamaktadır.

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WordPress'te "mu-plugins" Nedir? Ne İşe Yarar?

Ayrıca bu klasöre eklenen eklentiler, admin paneli ile devre dışı kesinlikle bırakılamaz. Ek olarak, mu-plugins klasörüne yüklenen eklentiler için otomatik güncelleme söz konusu olmayıp, bu yönde manuel aksiyon alınması gerekiyor. İhtiyaçlarınıza göre WordPress'in bu oldukça faydalı özelliğini kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken ise çok basit olup, wp-content klasörüne mu-plugins adında bir klasör oluşturup, içerisinde ilgili eklentiye ait PHP dosyasını göndermeniz yeterli olacaktır. İlgili eklenti, direkt aktive olacaktır.


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