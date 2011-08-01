WordPress'teki yönetim panelini kullanarak, bir kullanıcının profil bilgileri değiştirilebilir. Yani yetkisi olan bir kullanıcı, kendi veya diğer kullanıcıların şifresini, kullanıcı adını veya mail adresini güncelleyebilir. Kullanıcı düzenleme işlemleri sürekli yapılmadığı için, güvenlik açısından kullanıcı düzenleme özelliğini kapatmak mantıklı görünüyor. Çünkü bir saldırgan yönetim panelinize erişir ise, yöneticinin şifresini veya mail adresini de değiştirmek isteyebilir.

AYRICA: WordPress'te Kullanıcı Silme Özelliğini Kapatalım

Bu yüzden, WordPress'te kullanıcı bilgileri düzenleme özelliğini devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine ekleyebilirsiniz. Bu kodlar sayesinde, siz dahil, hiç kimse, yönetim panelini kullanarak, kullanıcı profili düzenleme bölümlerine erişim sağlayamayacaktır.

AYRICA: WordPress'te "wp-admin" Uzantısını Değiştirelim (Eklentisiz)

WordPress'te Kullanıcı Düzenleme Özelliğini Kapatalım

function disable_user_profile() {

if ( is_admin() ) {

$user = wp_get_current_user();

if ( wp_get_current_user() )

wp_die( 'Kullanıcı bilgilerini düzenleme özelliği kapatılmıştır.' );

}

}

add_action( 'load-profile.php', 'disable_user_profile' );

add_action( 'load-user-edit.php', 'disable_user_profile' );



Not: Yukarıdaki kodlarda yer alan kırmızı renkli uyarı mesajı, kullanıcı düzenleme sayfalarına giriş yapılmak istenildiğinde, ekrana yansıyacak mesaj olup, ilgili mesajı dilediğiniz şekilde revize edebilirsiniz.