Kullandığınız sunucu paneli, Plesk veya cPanel ne olursa olsun, alan adınız için birtakım alt alan adları oluşturuluyor. Örneğin, ftp, ns1, ns2 gibi... Şimdi, bu alt alan adları aktive durumda ise ve Google'da bunları görür ise, indeks alabilir. Bu durum, uzun vadede faydadan çok, zarar getirebilir. Çünkü normalde, bu alt alan adlarını aktif kullanmıyorsunuzdur. İşte bu gibi çeşitli nedenlerden ötürü, alt alan adları ana domaine yönlendirmek isteyebilirsiniz. WordPress'te bunu sorunsuz gerçekleştirmek için, aşağıdaki kodları .htaccess dosyanızın içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle sunucunuzda bulunan tüm subdomainler, otomatik olarak ana domaine yönlendirilecektir.

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WordPress'te Alt Alan Adlarını Ana Domaine Yönlendirelim

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([^.]+)\.alanadiniz\.uzantisi$ [NC]

RewriteRule ^ https://www.alanadiniz.uzantisi%{REQUEST_URI} [L,R]



Not: İlgili kodun sağlıklı çalışabilmesi için, kodlarda yer alan kırmızı renkli alanları, kendi alan adınıza göre değiştirmeyi unutmayınız. Böylelikle, sitenizdeki var olan subdomainler, direkt ana domaine yönlendirilecektir. Farklı bir işleme ise gerek bulunmamaktadır. Hepsi bu kadar...