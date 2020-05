WordPress ile ilgili güvenlik önlemleri çerçevesinde içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi WordPress'te bir "Kayıp Parola" sayfası bulunur. Yani parolanızı unutursanız, bu sayfayı kullanarak şifrenizi sıfırlayabilmeniz mümkün kılınmıştır. Ancak... Olası bir saldırgan, hesabınıza erişim sağlar ve şifrenizi güncellemeyi aklından bile geçirse, bu sayfaya direkt giriş sağlayabiliyor. İşte bu yüzden, dilerseniz WordPress'te parola sıfırlama sayfasını kapatmak çeşitli kodlarla mümkündür. Aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz durumunda, siz dahil, hiçbir kayıtlı kullanıcı, kayıp parola sayfasına erişim sağlayamayacaktır.

AYRICA: WordPress'te Kullanıcı Yetkisi Değiştirmeyi Engelleyelim

WordPress'te Parola Sıfırlama Sayfasını Devre Dışı Bırakalım

function disable_lost_password() {

if (isset( $_GET['action'] )){

if ( in_array( $_GET['action'], array('lostpassword', 'retrievepassword') ) ) {

wp_die( 'Şifre sıfırlamak şu an mümkün değildir.' );

exit;

}

}

}

add_action( "login_init", "disable_lost_password" );



Not: Yukarıdaki kırmızı renkli metin, kayıp parola sayfasına erişim sağlamak isteyen herkesin karşısına çıkacaktır. Bu yüzden, ilgili metni dilediğiniz gibi değiştirebileceğinizi hatırlatmamıza izin veriniz.