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WordPress'te Admin Panel Footer Yazısını Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:10 - Tarih: 03 Eylül 2020 - Yorum: 0

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WordPress'te Admin Panel Footer Yazısını DeğiştirelimWordPress'te admin panelindeki footer (en alt) kısımda standart bir metin ve WordPress'e giden bir bağlantı bulunur. Ancak, arzu ederseniz WordPress admin panelindeki footer yazısını değiştirmek mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki kodu, kendinize göre düzenleyerek, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle ilgili metin, dilediğiniz şekilde değişmiş olacaktır.

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WordPress'te Admin Panel Footer Yazısını Değiştirelim

function remove_footer_admin () {
echo 'Buraya istediğiniz metni girebilirsiniz.';
}
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

Yukarıdaki kod, temanızdaki footer alanını etkilemez. Yalnızca, yönetim panelindeki footer bölümünde, aşağıdaki görseldeki gibi yer alan metni, dilediğiniz şekilde değiştirmenizi sağlar. Faydalı olmasını temenni ederim.

WordPress'te Admin Panel Footer Yazısını Değiştirelim

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