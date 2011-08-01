WordPress bir içerik yönetim sistemi ancak içerdiği birçok detay ile daha farklı bir ortam hâline geliyor. Sizlerle, bilmeyenler için, küçük bir ipucu paylaşmak istiyorum. WordPress'in eski ve yeni sürümlerinde, elbette metin editöründeki HTML sekmesine embed kodunu ekleyerek, ilgili video v.b. çalıştırabilmek mümkün.

AYRICA: WordPress Database Küçültmek için Pratik Bir Yol

WordPress'in Embed Özelliğinin Ne Kadar Farkındasınız?

Ancak WordPress'te dahili olarak var olan ve adı "oEmbed" olarak bilinen bir uygulama ile, sadece URL eklemesi yaparak, embed kodunu çalıştırabilmek mümkün kılınmıştır. Bu gerçekten de harika bir özellik olsa gerek.

Önemli Not: Bazı WordPress sürümlerinde, SSL çakışması olduğu için, ilgili URL'leri "s" ekini kaldırarak (salt HTTP olarak) eklemeniz gerekmektedir.

Yazılar > Yeni Ekle ile metin editöründe yer alan, Görsel veya HTML sekmesinde iken aşağıdaki örnek video URL'sini ekliyoruz.

http://www.youtube.com/watch?v=9LrT5RbCrls

Gördüğünüz gibi linkteki HTTPS'den "s" harfini kaldırdık. Bu şekilde, ekleme yaptığımızda, ilgili özellik video paylaşım kodunu direkt algılıyor ve embed kodu ile birlikte sitenize gömebiliyor. İlgili videoyu eklediğimizde ise, aşağıdaki gibi direkt çalışır hâle gelmektedir. Bu durum, kolaylık açısından çok güzel.

Ek olarak, WordPress'teki bu özelliği kullanırken, ilgili videoların responsive olmasını da arzu edebilirsiniz. Bu yüzden, video responsive yapma yönünde de birçok arama olabiliyor. Aşağıdaki içeriklerimizi inceleyerek, ilgili özellik sayesinde, uyumlu olan servisler dahilinde eklediğiniz videoların, responsive olarak görüntülenmesini kolaylıkla sağlayabilmektesiniz. Hepsi bu kadar...