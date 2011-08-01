WordPress'te "revision" adlı bir özellik bulunur. Bu özellik, yazılarınızın birçok sürümünü kayıt eder ve kullanma olasılığınıza göre, sürekli de saklar. Bu durum, veritabanınızın şişmesine yol açabilir ve hâli ile sitenizin yavaşlık yaşamasını da beraberinde getirebilmektedir. Bu yüzden, ilgili özelliği kullanmıyorsanız, buradaki yazımızdaki komutları kullanarak, ilgili özelliği tamamen deaktif edebilirsiniz.

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WordPress Database Küçültmek için Pratik Bir Yol

Ancak eski yazı sürümleri veritabanınızda kalacağı için, aşağıdaki kodu değiştirmeden, temanızın functions.php dosyası içerisine ekleyiniz. Sitenizin ana sayfasında iken bir kere sayfayı yenileyerek, kodun çalışmasını sağlayın. Ardından sitenizdeki, tüm yazılarda yer alan yazı sürümleri kalıcı olarak database (veritabanı) üzerinden silinmiş olacak ve bu durumda, database'in yükünü az da olsa hafifletmiş olacaktır. Kodu son aşamada kaldırabilirsiniz.

global $wpdb;

$wpdb->query( "

DELETE FROM $wpdb->posts

WHERE post_type = 'revision'

" );



Not: Yukarıdaki kod, sitenizdeki tüm yazı sürümlerini kalıcı olarak silme işlevini görmektedir. Dolayısı ile işlemi gerçekleştirdikten sonra, kodun sürekli çalışmaması adına, lütfen functions.php dosyasından ilgili kodu kaldırınız.