WordPress ile ilgili içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. WordPress yönetim panelindeki Yazılar > Yazı etiketleri sayfasında görebileceğiniz üzere, sol menüde Popüler Etiketler adlı bir kısım bulunur. Burada, blogunuzda en çok kullanılan etiketler, karışık olarak ve yalnızca yönetim panelinde görünür.

Dolayısı ile bu bölüme ihtiyacınız yok ise, WordPress popüler etiketleri kaldırmak mümkün kılınmıştır. Yukarıdaki görselde yer alan alanı yönetim panelinizde tamamen gizlemek istiyor iseniz, hemen aşağıdaki kodları temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress Popüler Etiketleri Görüntülemek (Eklentisiz)

WordPress Yönetim Panelindeki Popüler Etiketler Nasıl Kaldırılır?