WordPress'te header.php içerisindeki "head" etiketleri arasında wp_title fonksiyonunu değiştirmeden kullanıyor iseniz, wp_title için belirlenen varsayılan başlık metinleri görüntülenecektir. Ancak, wp_title için spesifik sayfalar için belirlenen (is_404, is_single, is_author, is_archive v.b.) başlıkları değiştirmeniz mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki örnek kodu, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Kırmızı alanları, ilgili sayfaya ait fonksiyon ve başlık çerçevesinde değiştirebilirsiniz.

AYRICA: WordPress için SEO Uyumlu Eklentisiz "title" (Başlık) Kodu

WordPress Standart "wp_title" Başlıklarını Değiştirelim

function custom_wp_title($title) {

if ( is_search() ) {

$title = 'Arama Sonuçları Sayfası için Özel Başlık';

}

return $title;

}

add_filter('wp_title', 'custom_wp_title', 10, 2);



Not: Yukarıdaki örnek kod ile, arama sonuçları sayfasında, görüntülenecek title (başlık) bilgisini güncellemiş olduk. İhtiyacınıza göre farklı sayfalar için belirlenen varsayılan wp_title başlıklarını, yukarıdaki örnek kodu değiştirip, sorunsuz olarak farklı kılabilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını dilerim.