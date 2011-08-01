Jetpack, WordPress'in de ana geliştiricisi olan Automattic firması tarafından geliştirilen ücretsiz bir eklentidir. Ücretsiz sürümü ile birlikte; web sitesi ziyaretçi istatistikleri görüntüleme, yazılarınızın paylaşım sayısını öğrenme, yazılarınızı otomatik olarak sosyal medyada paylaşabilme ve yüksek hızlı bir CDN hizmeti gibi birçok özelliği içerisinde barındırır. Jetpack kullanımı için ise bir WordPress.com hesabı gerekir. Çünkü altyapı olarak WordPress.com kullanılmaktadır. Jetpack'in ücretsiz sürümüne ulaşmak için buraya, ücretli sürümü hakkında detaylı bilgi almak için ise buraya tıklayabilirsiniz.

WordPress Jetpack Nedir? Ne İşe Yarar?

Not: Jetpack eklentisi içerisinde çok fazla özellik barındırdığı için, paylaşımlı hostinglerde RAM ve CPU limit aşımı gibi sorunları beraberinde getirebilir. Bu yüzden kendinize ait bir sunucunuz var ise, ilgili eklentiyi daha sorunsuz kullanmanız mümkün olmaktadır. Yine de deneme kararı size ait olacaktır.