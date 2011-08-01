WordPress son yazılar eklentisi şeklinde aramalar çok yapılabiliyor. Ancak bunu eklenti kullanarak yapmak yerine, çekirdek fonksiyonları kullanarak yapmak hem daha pratik hem daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Aşağıdaki kodları temanızın, sidebar.php dosyasında uygun gördüğünüz bir alana eklemeniz yeterlidir. CSS eklemesi yaparak, görünüm bazında da değişiklikler sağlayabilirsiniz.

AYRICA: WordPress Sorgularını Hızlandırmak için Mucize Yöntem

WordPress için Son Yazılar Fonksiyonu (Eklentisiz)