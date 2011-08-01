WordPress, temel olarak, yüklenen görseller için de ayrı bir sayfa oluşturmaktadır. Ancak, bu sayfalar da indeks almaya başlar ise, bu durum SEO açısından olumsuz bir durum yaratabilir. Bu yüzden dosya eki (Attachment) sayfalarını, direkt ana yazıya yönlendirmek, SEO açısından da faydalı bir işlem olacaktır. Bu işlemi bazı eklentiler ile yapabilmek mümkün. Ancak temanızın functions.php dosyasına, aşağıdaki kodları eklemeniz de, bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için yeterli olacaktır. Böylelikle dosya ekleri yeni bir sayfaya gitmeyecek ve direkt ilgili yazı adresine yönlendirilecektir.

AYRICA: WordPress Resimleri HTTPS Uyumlu Yapmak (Otomatik)

WordPress Dosya Eki (Attachment) Sayfalarını Ana Yazıya Yönlendirelim