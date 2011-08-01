Veritabanı bakımı oldukça önemli. Ancak eğer ki veritabanı depolama motoru olarak InnoDB kullanıyorsanız, repair (onarım) işlemi mümkün değil. Buna rağmen, WordPress'in dahili veritabanı onarımı özelliği ile, InnoDB ve MyISAM depolama motorları için, sorunsuz olarak onarım sağlayabilmektesiniz. Bunun için öncelikle, wp-config.php dosyanız içerisine aşağıdaki parametreyi eklemeniz gerekmektedir. Akabinde "/wp-admin/maint/repair.php" uzantısını çalıştırarak, ilgili sayfa ile, veritabanı bakımı gerçekleştirebilirsiniz. İşlemlerin ardından, lütfen wp-config.php dosyasına eklediğiniz kodu kaldırınız.

AYRICA: WordPress Kalıcı Bağlantı (Permalink) Yapısını Güncelleyelim

WordPress Dahili Veritabanı Onarımı Nasıl Yapılır?

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Not: Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi, veritabanı bakımı tamamlandıktan sonra, wp-config.php dosyası içerisine eklediğiniz kodu kaldırarak, ilgili sayfanın devre dışı kalmasını sağlamanızı önem ile tavsiye ediyoruz.