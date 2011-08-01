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WordPress.com'da AMP Aktif Etme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:30 - Tarih: 09 Mart 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com'da AMP Aktif Etme Nasıl Yapılır?WordPress.com tamamen ücretsiz olarak, Google'ın geliştirdiği AMP (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) özelliğini desteklemektedir. Dolayısı ile WordPress.com'da AMP aktif etmek için ekstra kurulumlar veya ayarlamalar yapmanıza gerek kalmaz. Aşağıdaki adımları izleyerek, mobil cihazlarda sayfalarınızın daha da hızlı olması için, AMP özelliğini kolay bir şekilde aktive edebilirsiniz.

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WordPress.com'da AMP Aktif Etme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

WordPress.com'da AMP Aktif Etme Nasıl Yapılır?

2) Performans bölümüne giriş yapın.

WordPress.com'da AMP Aktif Etme Nasıl Yapılır?

3) AMP seçeneğini aktif duruma getirebilirsiniz.

WordPress.com'da AMP Aktif Etme Nasıl Yapılır?

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