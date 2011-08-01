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WordPress.com Sonsuz Kaydırma Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:30 - Tarih: 08 Mart 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com Sonsuz Kaydırma Kapatma Nasıl Yapılır?WordPress.com'da varsayılan olarak sonsuz kaydırma özelliği aktive durumdadır. Yani blogunuzda kaydırma yaptıkça, diğer yazılar da görüntüleniyor. Ancak bu özelliği bazı eski tarayıcılar veya mobil cihazlar desteklemiyor. Bu yüzden WordPress.com sonsuz kaydırma özelliğini kapatmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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WordPress.com Sonsuz Kaydırma Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

WordPress.com Sonsuz Kaydırma Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Ardından Yazma bölümüne giriş yapalım.

WordPress.com Sonsuz Kaydırma Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Sonsuz Kaydırma seçeneğini pasif konuma getirebilirsiniz.

WordPress.com Sonsuz Kaydırma Kapatma Nasıl Yapılır?

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