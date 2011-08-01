WordPress.com'da varsayılan olarak sonsuz kaydırma özelliği aktive durumdadır. Yani blogunuzda kaydırma yaptıkça, diğer yazılar da görüntüleniyor. Ancak bu özelliği bazı eski tarayıcılar veya mobil cihazlar desteklemiyor. Bu yüzden WordPress.com sonsuz kaydırma özelliğini kapatmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress.com Alt Bilgi Tanıtımı Değiştirme Nasıl Yapılır?

WordPress.com Sonsuz Kaydırma Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Yazma bölümüne giriş yapalım.

3) Sonsuz Kaydırma seçeneğini pasif konuma getirebilirsiniz.