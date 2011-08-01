WordPress.com ücretsiz versiyonu ile güzel bir blog yazma imkânı sağlıyor. Ancak elbette sistemin ücretsiz kalabilmesi için, kendisine ait reklâmların da yayımlanması gerekiyor. Ücretsiz versiyonlarda, en altta WordPress.com'a ait bir bağlantı bulunur. Sayfa yenilendikçe, bu bağlantının metni ise değişebilir. Dolayısı ile sabit olacak, sürekli değişmeyecek bir alt bilgi tanıtımına sahip olmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek, bu bağlantı metnini değiştirebilirsiniz.

AYRICA: WordPress.com Yazı Tipi (Font) Değiştirme Nasıl Yapılır?

WordPress.com Alt Bilgi Tanıtımı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Özelleştir sekmesine tıklıyoruz öncelikle.

2) Site kimliği bölümüne giriş yapalım.

3) Alt Bilgi Tanıtımları adlı menüden seçim yapabilirsiniz.