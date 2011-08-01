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WordPress.com Alt Bilgi Tanıtımı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:55 - Tarih: 07 Mart 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com Alt Bilgi Tanıtımı Değiştirme Nasıl Yapılır?WordPress.com ücretsiz versiyonu ile güzel bir blog yazma imkânı sağlıyor. Ancak elbette sistemin ücretsiz kalabilmesi için, kendisine ait reklâmların da yayımlanması gerekiyor. Ücretsiz versiyonlarda, en altta WordPress.com'a ait bir bağlantı bulunur. Sayfa yenilendikçe, bu bağlantının metni ise değişebilir. Dolayısı ile sabit olacak, sürekli değişmeyecek bir alt bilgi tanıtımına sahip olmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek, bu bağlantı metnini değiştirebilirsiniz.

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WordPress.com Alt Bilgi Tanıtımı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Özelleştir sekmesine tıklıyoruz öncelikle.

WordPress.com Alt Bilgi Tanıtımı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Site kimliği bölümüne giriş yapalım.

WordPress.com Alt Bilgi Tanıtımı Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Alt Bilgi Tanıtımları adlı menüden seçim yapabilirsiniz.

WordPress.com Alt Bilgi Tanıtımı Değiştirme Nasıl Yapılır?

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