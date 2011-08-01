Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WordPress.com Yazı Tipi (Font) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:00 - Tarih: 06 Mart 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


WordPress.com Yazı Tipi (Font) Değiştirme Nasıl Yapılır?Birçok insana kolaylıkla blog oluşturma imkânı sağlayan WordPress.com, tasarım bazında birçok açıdan düzenleme imkânı tanıyor. Örneğin, tema yazı tipi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu biraz da, kullandığınız temanın desteklediği seçenekler ile ilgili denilebilir. Bu bağlamda, WordPress.com'da yazı tipi değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress.com E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

WordPress.com Yazı Tipi (Font) Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Özelleştir sekmesine tıklayın.

WordPress.com Yazı Tipi (Font) Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Yazıtipleri bölümüne giriş yapın.

WordPress.com Yazı Tipi (Font) Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) İlgili seçenekler ile yazı tipleri değiştirilebilmektedir.

WordPress.com Yazı Tipi (Font) Değiştirme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri