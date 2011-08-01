Birçok insana kolaylıkla blog oluşturma imkânı sağlayan WordPress.com, tasarım bazında birçok açıdan düzenleme imkânı tanıyor. Örneğin, tema yazı tipi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu biraz da, kullandığınız temanın desteklediği seçenekler ile ilgili denilebilir. Bu bağlamda, WordPress.com'da yazı tipi değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress.com E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

WordPress.com Yazı Tipi (Font) Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Özelleştir sekmesine tıklayın.

2) Yazıtipleri bölümüne giriş yapın.

3) İlgili seçenekler ile yazı tipleri değiştirilebilmektedir.